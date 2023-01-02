Роналду только начало: Аль-Наср хочет собрать у себя трех легенд Реала
Саудовский клуб настроен продолжить сбор суперзвезд европейского футбола.
Криштиану Роналду может оказаться только первым топ-новичком Аль-Насра в ближайшие годы, сообщает Marca.
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Саудиты также связывались с Серхио Рамосом и Лукой Модричем. Защитника пытаются убедить перейти уже летом 2023 года, когда завершается его контракт с ПСЖ. А вот Модрич пока не настроен покидать Реал. Хорват хочет провести еще один сезон на Сантьяго Бернабеу и только потом думать о следующем шаге. Обладателем "Золотого мяча-2018" интересуется не только Аль-Наср, но и клубы МЧС.
Напомним, 30 декабря саудовский гранд объявил о трансфере Криштиану Роналду, который стал свободным агентом после ухода из МЮ. Контракт португальца рассчитан на 2,5 года, то есть он вполне может дождаться Рамоса и Модрича.
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