Кріштіану Роналду може виявитися лише першим топ-новачком Аль-Насра у найближчі роки, інформує Marca.

Роналду може швидко покинути Аль-Наср і повернутися в АПЛ – сенсаційний пункт під Лігу чемпіонів

Саудити також зв'язувалися зі Серхіо Рамосом та Лукою Модрічем. Захисника намагаються переконати перейти вже влітку 2023-го, коли завершується його контракт з ПСЖ. Натомість Модріч поки не налаштований покидати Реал. Хорват хоче провести ще один сезон на Сантьяго Бернабеу і лише потім думати про наступний крок. Володарем "Золотого м'яча-2018" цікавиться не тільки Аль-Наср, а й клуби МЛС.

Нагадаємо, 30 грудня саудівський гранд оголосив про трансфер Кріштіану Роналду, який став вільним агентом після відходу з МЮ. Контракт португальця розрахований на 2,5 роки, тобто він цілком може дочекатися Рамоса і Модріча.

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