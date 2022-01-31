Роналду зіграв у футбол з найстаршим сином: "Нинішнє і майбутнє"
07:30 - Читать на русском
Нападник МЮ Кріштіану Роналду присвячує купу часу своїм дітям.
Зірковий португалець зіграв у футбол з 11-річним сином – Кріштіану-молодшим.
Син Роналду досі не має смартфона – Кріштіану пояснив цей феномен
"Нинішнє і майбутнє", – Роналду підписав світлину, на якій обіймає свого первістка. Кріштіану-старший добре розуміє цінність батьківської любові, вдже втратив тата всього у 20 років.
Нагадаємо, зараз пара Роналду і Джорджини виховує 4-дітей, а дівчина вагітна ще двійнею.
Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter