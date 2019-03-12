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Роналду стал самым популярным спортсменом 2018-го по версии ESPN: в топ-5 еще 2 футболиста

12 марта 23:42 54 Читати українською
Роналду стал самым популярным спортсменом 2018-го по версии ESPN: в топ-5 еще 2 футболиста
Конор МакГрегор и Криштиану Роналду / Фото DeccanChronicle

Авторитетное издание ESPN опубликовало рейтинг самых популярных спортсменов мира.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду возглавил рейтинг самых популярных спортсменов мира по 2018, сообщает издание ESPN.

На второй строчке оказался баскетболист Леброн Джеймс. На 3-м и 4-м месте расположились нападающий Барселоны Лионель Месси и форвард ПСЖ Неймар соответственно. Замыкает пятерку боец UFC Конор МакГрегор.

Рейтинг был сформирован на основании гонораров и рекламных доходов спортсменов, а также их популярности в социальных сетях и поисковике Google.

Теги
Мир Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Неймар Неймар Конор Макгрегор
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