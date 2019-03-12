Роналду став найпопулярнішим спортсменом 2018-го за версією ESPN: у топ-5 ще 2 футболісти

Авторитетне видання ESPN опублікувало рейтинг найпопулярніших спортсменів світу.

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду очолив рейтинг найпопулярніших спортсменів світу за 2018 рік, повідомляє видання ESPN.

На другій сходинці опинився баскетболіст Леброн Джеймс. На 3-му і 4-му місці розташувались нападник Барселони Ліонель Мессі та форвард ПСЖ Неймар відповідно. Замикає п'ятірку боєць UFC Конор МакГрегор.

Рейтинг був сформований на підставі гонорарів і рекламних доходів спортсменів, а також їхньої популярності в соціальних мережах і пошуковику Google.