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Роналду став найпопулярнішим спортсменом 2018-го за версією ESPN: у топ-5 ще 2 футболісти

12 березня 23:42 308 Читать на русском
Роналду став найпопулярнішим спортсменом 2018-го за версією ESPN: у топ-5 ще 2 футболісти
Конор МакГрегор та Кріштіану Роналду / Фото DeccanChronicle

Авторитетне видання ESPN опублікувало рейтинг найпопулярніших спортсменів світу.

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду очолив рейтинг найпопулярніших спортсменів світу за 2018 рік, повідомляє видання ESPN.

На другій сходинці опинився баскетболіст Леброн Джеймс. На 3-му і 4-му місці розташувались нападник Барселони Ліонель Мессі та форвард ПСЖ Неймар відповідно. Замикає п'ятірку боєць UFC Конор МакГрегор.

Рейтинг був сформований на підставі гонорарів і рекламних доходів спортсменів, а також їхньої популярності в соціальних мережах і пошуковику Google.

Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Неймар Неймар Конор Макгрегор
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