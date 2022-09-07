У середу, 7 вересня, Томас Тухель був відправлений у відставку після поразки Челсі від Динамо Загреб в першому турі ЛЧ. Неповних півтора року тому німецький тренер привів команду до перемоги в ЛЧ, а тепер змушений шукати нове місце роботи.

Шевченко опинився серед кандидатів, які можуть замінити Тухеля в Челсі, – ЗМІ

Як з'ясувалося, однією з причин відставки Тухеля став Кріштіану Роналду. Саме через португальця стосунки тренера з новим власником Челсі – Тоддом Бьолі – останнім часом погіршилися. Американець у літнє трансферне вікно хотів підписати нападника Манчестер Юнайтед, а от Тухель був категорично проти приходу 37-річного ветерана. Про це повідомив журналіст Крістіан Фальк у Twitter.

"Він знищить командний дух у роздягальні", – такими словами аргументував тренер свою відмову від Роналду. Саме після цього стосунки Бьолі та Тухеля дали тріщину. Все завершилося звільненням німця – тепер у "пенсіонерів" буде новий тренер.

Маліновському вже пізно в АПЛ: чому українець залишився в Аталанті і що буде далі?