Зірка "Старої синьйори" – найкращий у Серії А в останній місяць осені, повідомляє офіційний сайт дивізіону.

Пірло розповів, як Ювентус готується до дербі після розгрому Динамо

У листопаді Роналду провів 3 матчі в чемпіонаті та встиг забити 5 м'ячів. Це дозволило португальцю піднятися на 2-ге місце в списку бомбардирів італійської першості. Усього в активі Роналду 8 голів, а лідирує форвард Мілана Златан Ібрагімовіч (10 м'ячів). У сезоні 2020/21 приз найкращому гравцю місяця також вигравали лідер Аталанти Алехандро Гомес і вже згаданий шведський ветеран "россонері".

До слова, посеред тижня Кріштіану Роналду допоміг Ювентусу розгромити київське Динамо в Лізі чемпіонів (3:0). Досвідчений нападник забив другий м'яч туринців.

"Роналду забиває і радіє, а Мората...": італійські ЗМІ – про конфлікт зіркових форвардів під час "тренування" з Динамо