"Это важное дерби для фанатов обоих клубов, оно всегда напряженное. Впрочем, участвовать в нем всегда приятно, здесь много эмоций. Мне удалось сделать это в качестве игрока, я забивал и отдавал ассисты.

Леоненко неожиданно рассыпался в комплиментах Динамо после поражения от Ювентуса

Сейчас мы пытаемся хоть немного восстановиться после поединка с Динамо. Мысленно мы уже настроены на дерби. Торино хорошо организован, у них замечательный тренер. Команда показывает активный футбол и имеет достаточно качественных игроков во всех линиях", – приводит слова Пирло Football Italia.

Добавим, что матч Ювентус – Торино состоится завтра (5 декабря). На неделе "Старая синьора" разбила Динамо (3:0) в рамках Лиги чемпионов.

Помста з минулого для Реала та Ман Юнайтед, нова німецька класика та дербі Північного Лондона: топ-5 матчів євровікенду