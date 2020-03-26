"Роналду перехитрил Ювентус": экс-президент туринцев обвинил португальца в побеге из Италии

Бывший президент Ювентуса Джованни Коболли Джильи считает, что Криштиану Роналду подал плохой пример, когда покинул Италию в разгар коронавируса.

"Дела в Ювентусе усложнились, когда Криштиану уехал. Он сказал, что едет в Португалию к своей матери. Однако сейчас кажется, что он только фотографируется в бассейне. Криштиану перехитрил Ювентус. Когда было сделано это исключение, ситуация ухудшилась, другие игроки тоже хотели покинуть Турин. Так не должно быть. Они должны находиться на карантине.

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Критиковать сейчас легко. Но я не понимаю, почему некоторые игроки захотели покинуть Италию. По возвращении будет труднее набрать форму, ведь им придется еще 14 дней отсидеть на карантине", – сказал Коболли в эфире Radio Punto Nuovo.

Стоит отметить, что массово вернулись на родину только легионеры Интера и Ювентуса. Остальные команды Серии А ждут официального решения лиги о вероятном продолжении сезона, который оказался парализованным из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что Джованни Коболли Джильи стал президентом Ювентуса после скандального "Кальчополли" (2006 год). С ним туринцы преодолели испытания сезоном в Серии Б, осенью 2009 специалист покинул свой пост.

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