Несколько дней назад в сети стало вирусным видео с тренировки Криштиану-младшего. Мальчик на тренировке отрабатывал удары со штрафных и забил очень красивый гол.

Роналду озвучил амбициозные планы на 2024 год – Криштиану не собирается заканчивать карьеру

Звездный отец не просто не оставил это событие без внимания, а принял его как своеобразный вызов. Форвард Аль-Насра решил повторить удар своего сына. Получилось действительно очень хорошо. После своего гола Роналду обратился к сыну: "Криштиану, это было лучше, чем у тебя". В описании этого видео в Instagram 38-летний португалец добавил: "Криш, смотри и учись".

Напомним, что оба португальца строят карьеру в Саудовской Аравии. Старший успешно выступает за главную команду Аль-Насра, а Криштиану-младший находится в структуре U-13.