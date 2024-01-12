Роналду соперничает даже со своим сыном – видео отличных голов от португальцев
Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду мотивирует своего сына совершенствовать футбольное мастерство.
Несколько дней назад в сети стало вирусным видео с тренировки Криштиану-младшего. Мальчик на тренировке отрабатывал удары со штрафных и забил очень красивый гол.
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Звездный отец не просто не оставил это событие без внимания, а принял его как своеобразный вызов. Форвард Аль-Насра решил повторить удар своего сына. Получилось действительно очень хорошо. После своего гола Роналду обратился к сыну: "Криштиану, это было лучше, чем у тебя". В описании этого видео в Instagram 38-летний португалец добавил: "Криш, смотри и учись".
Напомним, что оба португальца строят карьеру в Саудовской Аравии. Старший успешно выступает за главную команду Аль-Насра, а Криштиану-младший находится в структуре U-13.