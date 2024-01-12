Кілька днів тому в мережі стало вірусним відео з тренування Кріштіану-молодшого. Хлопчик на тренуванні відпрацьовував удари зі штрафних і забив дуже красивий гол.

Роналду озвучив амбітні плани на 2024 рік – Кріштіану не збирається закінчувати кар'єру

Зірковий батько не просто не залишив цю подію без уваги, а сприйняв її як своєрідний виклик. Форвард Аль-Насра вирішив повторити удар свого сина. Вийшло справді дуже добре. Після свого гола Роналду звернувся до сина: "Кріштіану, це було краще, ніж у тебе". В описі до цього відео в Instagram 38-річний португалець додав: "Кріш, дивися і вчися".

Нагадаємо, що обидва португальці наразі будують кар'єру в Саудівській Аравії. Старший успішно виступає за головну команду Аль-Насра, а Кріштіану-молодший перебуває у структурі U-13.