Нападающий Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду хочет снова стать лучшим бомбардиром мира.

"Счастлив. Я забил много голов. Хочу сделать это снова, хочу стать лучшим бомбардиром мира также в 2024 году.

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54 гола! Я скажу вам, когда решу закончить! Спасибо, команда!", – цитирует португальца Marca.

Напомним, Роналду в 2023 году забил 54 гола. Это лучший результат Криштиану с 2016 года. Тогда он забил 55 голов. Его рекорд – 69 забитых мячей в 2013-м.

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