Криштиану Роналду решил не покидать Ювентус во время летнего трансферного окна, о чем уже сообщил руководству клуба, отмечает Football Italia со ссылкой на GdS.

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25 июля Криштиану прибудет в расположение туринцев. По информации источника, Роналду и Юве не получали никаких официальных запросов относительно возможного трансфера звездного футболиста от других клубов.

Действующий контракт 36-летнего португальца с Ювентусом рассчитан до лета 2022-го.

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