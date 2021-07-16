Кріштіану Роналду вирішив не покидати Ювентус під час літнього трансферного вікна,про що вже повідомив керівництво клубу, зазначає Football Italia з посиланням на GdS.

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25 липня Кріштіану прибуде до розташування туринців. За інформацією джерела, Роналду та Юве не отримували жодних офіційних запитів щодо можливого трансферу зіркового футболіста від інших клубів.

Чинний контракт 36-річного португальця з Ювентусом розрахований до літа 2022-го.

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