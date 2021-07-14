Издание Еl Confidential продолжает публиковать записи частных разговоров босса "сливочных". На этот раз в сеть попала гневная тирада из 2012 года, когда Моуринью был тренером Реала, а Роналду – главной звездой.

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"Роналду сумасшедший. Этот парень – имбецил, больной человек. Вы думаете, что Роналду нормальный, но это не так, иначе он бы так себя не вел. Последняя глупость, которую он сделал, и это видел весь мир... Как думаешь, зачем он это сделал?

Мендеш там ничем не управляет. Так же он не руководит и Моуринью. Нулевой контроль. Даже для интервью. Ничего. Ни одного чертового случая. Это ребята с ужасным эго, испорченным. Моуринью и Роналду не видят реальности, потому что могли бы заработать гораздо больше денег, если бы поступили иначе. Это двое ненормальных, потому что мы говорили о куче денег в области имиджевых прав. Особенно с их образом дерзких ребят, которые никому не нравятся!" – передает запись Переса Marca.

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