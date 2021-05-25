Будущее Криштиану Роналду в Турине все еще остается неопределенным.

Андреа Пирло может повлиять на будущее Роналду в Ювентусе / LaPresse

Летом 36-летний форвард сядет за стол переговоров с руководством "Старой синьоры", где обсудит планы на будущее. Об этом сообщает Sky Sports.

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По информации источника, на решение относительно судьбы Роналду может повлиять будущее Андреа Пирло. Если наставник Ювентуса вместе с Фабио Паратичи, спортивным директором, уйдет из клуба, то значительно увеличится вероятность ухода Криштиану уже в это межсезонье.

Контракт форварда с Юве завершается следующим летом. Пресса предсказывает португальцу прощание с туринцами, а претендентами на него называются Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид и даже Спортинг.

В сезоне 2020/21 Криштиану Роналду провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и отдал 4 результативных передачи.

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