5-кратный обладатель "Золотого мяча" признался, что реализовал задуманное на Апеннинах.

Роналду даже не праздновал выход Ювентуса в Лигу чемпионов – благородная причина

"В этом году мы не смогли выиграть Серию А, поздравляем Интер с заслуженным титулом. Однако, я должен ценить все, чего мы достигли в этом сезоне с Ювентусом – и в коллективном смысле, и индивидуально. Суперкубок Италии, Кубок Италии и приз лучшему бомбардиру Серии А наполняют меня радостью.

Благодаря этим достижениям я достиг цели, которую ставил перед собой с первого дня своего приезда в Италию: выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок, а также стать лучшим игроком и лучшим бомбардиром этой великой футбольной державы, с потрясающими игроками, клубами-гигантами и самобытной футбольной культурой .

Благодарен всем, кто принял участие в этом путешествии", – написал португалец в своем Instagram.

В сезоне 2020/21 Криштиану Роналду провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 36 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Суарес довершив чемпіонський пазл, Бейл роздав єврокубкові путівки, Маліновський пропустив Мілан в ЛЧ – огляд вікенду