Роналду шокировал болельщиков своими нефутбольными увлечениями

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду признался, что кроме футбола интересуется научными изобретениями и с удовольствием следит за Нобелевской премией.

"Я многому научился у Майкла Джордана, как у всех, кто добивался самых высоких результатов. И я говорю не только о спорте. Мне нравится следить за Нобелевской премией и узнавать, что было сделано, изобретено, создано и разработано за последнее время.

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Нобелевская премия для учёных, как "Золотой мяч" для меня. Мне нравится знать, почему люди что-то изобрели и как они это сделали. Это важно, и это делает меня ещё лучше", – рассказал Роналду в интервью France Football.

Напомним, Роналду перешел в туринский клуб в 2018 году из мадридского Реала. В текущем сезоне португальский форвард принял участие в 7 матчах итальянской Серии А, забил 4 гола и отдал 1 ассист.

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