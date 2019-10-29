Роналду шокував уболівальників своїми нефутбольними захопленнями

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду зізнався, що окрім футболу цікавиться науковими винаходами і з задоволенням стежить за Нобелівською премією.

"Я багато чому навчився у Майкла Джордана, як і у всіх, хто досягав найвищих результатів. І я говорю не лише про спорт. Мені подобається стежити за Нобелівською премією і дізнаватися, що було зроблене, винайдене, створене і розроблене за останній час.

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Нобелівська премія для вчених, як "Золотий м'яч" для мене. Мені подобається знати, чому люди щось винайшли і як вони це зробили. Це важливо, і це робить мене ще кращим", – розповів Роналду в інтерв’ю France Football.

Нагадаємо, Роналду перейшов до туринського клубу у 2018 році з мадридського Реала. У поточному сезоні португальський форвард взяв участь в 7 матчах італійської Серії А, забив 4 голи і віддав 1 асист.

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