Роналду рискует потерять все шансы на "Золотую бутсу" и звание лучшего бомбардира Серии А

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри не гарантирует, что Криштиану Роналду выйдет на поле в матче 38 тура Серии А против Ромы.

"Мы увидим, какие дела у Криштиану Роналду, но он среди тех, кто больше всех играл в этом сезоне. Нам придется обсудить это с медицинским персоналом и посмотреть, как он себя чувствует.

Роналду сделал себе роскошный подарок в честь победы Ювентуса в Серии А

Рэмзи должен вернуться к групповым тренировкам сегодня, мы увидимся завтра, но есть очень хороший шанс, что он будет готов к Лиге чемпионов. Дибала работает с медперсоналом. Они сказали мне, что процесс восстановления идет хорошо, но я не знаю, когда он вернется", – приводит слова Сарри Goal.

Напомним, Роналду еще сохраняет призрачные шансы на завоевание "Золотой бутсы" и звание лучшего бомбардира Серии А. Сейчас португалец имеет 31 забитый мяч, а у лидера обоих гонок Чиро Иммобиле – 35.

Динамо запрошувало російських тренерів, Ліверпуль пробивав дно, Мессі мріяв про дітей – коли Серію А вигравав не Ювентус