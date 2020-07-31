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Роналду рискует потерять все шансы на "Золотую бутсу" и звание лучшего бомбардира Серии А

22:00 - Читати українською
Роналду рискует потерять все шансы на "Золотую бутсу" и звание лучшего бомбардира Серии А
Криштиану Роналду / Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри не гарантирует, что Криштиану Роналду выйдет на поле в матче 38 тура Серии А против Ромы.

 

"Мы увидим, какие дела у Криштиану Роналду, но он среди тех, кто больше всех играл в этом сезоне. Нам придется обсудить это с медицинским персоналом и посмотреть, как он себя чувствует.

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Рэмзи должен вернуться к групповым тренировкам сегодня, мы увидимся завтра, но есть очень хороший шанс, что он будет готов к Лиге чемпионов. Дибала работает с медперсоналом. Они сказали мне, что процесс восстановления идет хорошо, но я не знаю, когда он вернется", – приводит слова Сарри Goal.

Напомним, Роналду еще сохраняет призрачные шансы на завоевание "Золотой бутсы" и звание лучшего бомбардира Серии А. Сейчас португалец имеет 31 забитый мяч, а у лидера обоих гонок Чиро Иммобиле – 35.

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Италия Криштиану Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Маурицио Маурицио Сарри Золотая бутса Ювентус - Рома
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