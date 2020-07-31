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Роналду сделал себе роскошный подарок в честь победы Ювентуса в Серии А

06:00 - Читати українською
Роналду сделал себе роскошный подарок в честь победы Ювентуса в Серии А
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото Mirror

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду пополнил свой "гараж" новым транспортом.

Криштиану Роналду приобрел яхту за 6 млн евро, сообщает Daily Mail.

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Роскошное судно насчитывает 5 кают и 6 ванных комнат. Португалец приурочил это приобретение к очередной победе Ювентуса в Серии А, которая уже стала для туринцев 9-й подряд.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду провел 33 матча, в которых отметился 31-м голом и 6-ю ассистами.

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Теги
Италия Ювентус Ювентус Криштиану Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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