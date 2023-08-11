Роналду забил победный гол Аль-Шорте и вывел Аль-Наср в финал арабского Кубка чемпионов. Радость от реализованного пенальти вскружила голову португальцу. Он подверг себя неприятностям.

Роналду вывел Аль-Наср в исторический финал арабского Кубка чемпионов – голевая серия Криштиана продолжается

Празднуя гол, перед традиционным прыжком с Siiiiu Криштиану перекрестился. Проблема в том, что публичное использование жестов и символов христианства строго запрещено в Саудовской Аравии.

Ronaldo with his amazing technique ?️ pic.twitter.com/mr9iBFvJXq — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2023

Криштиану может подвергнуться аресту, сообщает Италия 24 Press News. Правда, скорее всего, получит просто предупреждение от клуба. Главную звезду местной лиги вряд ли посмеют задеть.

А вот менее статусным футболистам нужно соблюдать осторожность. В 2011-м колумбийца Хуана Пабло Пино, игравшего за Аль-Наср, арестовали за прогулки по торговому центру с открытой татуировкой Иисуса.