Роналду забив переможний гол Аль-Шорті та вивів Аль-Наср у фінал арабського Кубка чемпіонів. Радість від реалізованого пенальті запаморочила голову португальцю. Він наразив себе на неприємності.

Роналду вивів Аль-Наср в історичний фінал арабського Кубка чемпіонів – гольова серія Кріштіану триває

Святкуючи гол, перед традиційним стрибком з Siiiiu Кріштіану перехрестився. Проблема в тому, що публічне використання будь-яких жестів і символів християнства строго заборонене у Саудівській Аравії.

Ronaldo with his amazing technique ?️ pic.twitter.com/mr9iBFvJXq — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 9, 2023

Кріштіану може наразитися на арешт, повідомляє Italy 24 Press News. Щоправда, скоріш за все, відбудеться попередженням від клубу. Головну зірку місцевої ліги навряд чи посміють зачепити.

А от менш статусним футболістам потрібно бути обережним. У 2011-му колумбійця Хуана Пабло Піно, який грав за Аль-Наср, арештували за прогулянки по торговому центру з відкритим татуюванням Ісуса.