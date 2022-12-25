Бывший тренер сборной Португалии Паулу Бенту признает, что потеря Роналду будет для команды не столь критичной.

"Есть кое-что, что кажется мне очевидным – сегодня наша сборная не так сильно зависит от Роналду, как несколько лет назад. По уровню таланта он – лучший игрок из всех, кого я тренировал.

Ничто не отменит того, что он представляет для португальского футбола и для страны, но все имеет свой конец. И каждый человек сам решает, как и когда он хочет, чтобы это закончилось", – сказал Бенту в интервью Record.

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На ЧМ-2022 тренер возглавлял сборную Южной Кореи, которая была в одной группе с португальцами. Во время очного матча Роналду отметился неоднозначным поведением. 37-летний форвард разгневанным ушел на замену, а затем во всем обвинил корейца, якобы подгонявшего его уходить с поля быстрее.

"Корейского игрока использовали, чтобы скрыть некоторые другие моменты. Это неприятно. Не совсем честно прикрываться другими, это неэтично", – добавил Бенту.

Напомним, именно этот тренер выводил Роналду и компанию в полуфинал Евро-2012, проходивший в украинском Донецке.

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