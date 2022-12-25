Колишній тренер збірної Португалії Паулу Бенту визнає, що втрата Роналду буде для команди не такою критичною.

"Є дещо, що здається мені очевидним – сьогодні наша збірна не так сильно залежить від Роналду, як кілька років тому. За рівнем таланту він – найкращий гравець із усіх, кого я тренував.

Ніщо не скасує того, що він представляє для португальського футболу і для країни, але все має свій кінець. І кожна людина сама вирішує, як і коли вона хоче, щоб це закінчилося", – сказав Бенту в інтерв'ю Record.

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На ЧС-2022 тренер очолював збірну Південної Кореї, яка була в одній групі з португальцями. Під час очного матчу Роналду відзначився неоднозначною поведінкою. 37-річний форвард розгніваним пішов на заміну, а потім у всьому звинуватив корейця, який нібито підганяв його йти з поля швидше.

"Корейського гравця використали, щоб приховати певні інші моменти. Це неприємно. Не зовсім чесно прикриватися іншими, це неетично", – додав Бенту.

Нагадаємо, саме цей тренер приводив Роналду і компанію до півфіналу Євро-2012, який відбувався в українському Донецьку.

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