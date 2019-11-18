Роналду провел самый результативный год в сборной

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду в свои 34 года не перестает удивлять поклонников футбола.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду провел свой самый результативный год в составе сборной Португалии. В 2019 году 34-летний форвард забил за свою национальную команду 14 раз, чем превзошел свое же достижение, установленное в 2016 году. Тогда португалец сумел отличиться в воротах соперника 13 раз.

Роналду планирует превзойти мировой рекорд по количеству голов за сборную

Криштиану уже заявил, что планирует побить рекорд самого результативного форварда мира в составе национальных сборных – иранца Али Даеи, который забивал за свою команду 109 раз. Чтобы опередить Али, португальцу осталось забить еще каких-то 11 голов.

Роналду признался, что не считает Португалию фаворитом Евро-2020

Напомним, Роналду выступает за национальную команду Португалии с 2003 года. Он сумел пробиться со своей сборной на Евро-2020, заняв в группе В второе место. Опередила Португалию сборная Украины. Жеребьевка группового этапа финального турнира чемпионата Европы состоится 30 ноября.

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