Португалия уверенно переиграла Люксембург и квалифицировалась на Евро-2020

В рамках 10-го тура отбора к Евро-2020 Португалия в расслабленном режиме переиграла Люксембург (0:2).

В группе В, параллельно с матчем Сербия – Украина, Люксембург принимал Португалию. Несмотря на статус фаворита поединка, "селесао" до этой встречи еще не решили свои турнирные задачи и для выхода на чемпионат Европы подопечным Сантуша была необходима только победа, чтобы не зависеть от результата в Белграде.

Матч начался ожидаемым контролем от гостей, но острых моментов пришлось подождать. После 10-и минут встречи сборная Люксембурга даже выровняла игру и начала создавать свои моменты. У португальцев мог забивать Роналду, сыгравший на добивании и фактически расстреливал Мориса с близкого расстояния, но кипер справился и зафиксировал мяч. Венсан Тиль также имел возможность отличиться после навеса с фланга, но головой пробил чуть выше. Люксембуржцы удачно прорывались на флангах, а их прострелы и навесы периодически находили партнеров в чужой штрафной.

Такой навес после розыгрыша углового нашел и "динамовца" Жерсона Родригеса, но ему также не хватило точности – над перекладиной. Ближе к концу первой половины португальцы перекрыли прорывы хозяев, а сами в быстрой вертикальной атаке сумели открыть счет – Бернарду Силва классно забросил из центра поля на Бруну Фернандеша, а тот с линии штрафной точно пробил в ближний угол ворот Мориса! 0:1. На последней минуте тайма голкипер Люксембурга едва не "привез" второй гол в свои ворота, не заметив Бернарду Силву, когда выбивал мяч – хозяевам повезло, удар от ворот.

После перерыва гости вышли в (само)уверенном настроении и не слишком спешили увеличить свое преимущество. Зато еще один шанс имел Родригес. "Киевлянин" с угла штрафной целил в дальнюю девятку – получилось красиво, но немного неточно. Хозяева со своей стороны не позволяли сопернику много у своей штрафной, играя в свой привычный футбол.

Минимальное преимущество португальцев могло колебнуться в любой момент, и голевых моментов к середине второго тайма у ворот Мориса практически не было. Почти незаметным был Роналду, которому откровенно не хватало моментов. Единственный шанс у португальца в первой половине второго тайма – удар со штрафного, мяч пролетел рядом с левой штангой. Но уже ближе к концу матча Криштиану своего достиг. Правда, гол фактически забивал Диогу Жота, а Роналду только коснулся мяча уже на линии ворот. Так или иначе – 0:2 в пользу европейских "селесао", больше команды не забивали. Португалия ожидаемо выходит на Евро-2020, не впуская туда сборную Сербии.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЕВРО-2020