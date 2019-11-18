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Роналду признался, что не считает Португалию фаворитом Евро-2020

08:00 30 Читати українською
Роналду признался, что не считает Португалию фаворитом Евро-2020
Криштиану Роналду / Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими ожиданиями от основной стадии Евро-2020.

 
Бруну Фернандеш 39’
Криштиану Роналду 86’
39’ Бруну Фернандеш
86’ Криштиану Роналду

"Впереди нас ждет длинный сезон, многие игроки будут расти и прогрессировать, шаг за шагом.

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Сейчас не стоит много думать о предстоящем турнире. Претенденты на титул чемпиона Европы те же, что и всегда. Не думайте, что мы будем фаворитами из-за того, что выиграли турнир в 2016 году. Мы – команда, которую непросто победить, но фаворитами считаются другие команды", – приводит слова Роналду A Bola.

Напомним, пиренейцы были соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020, однако добыли в матчах с "сине-желтыми" лишь одно очко и уступили команде Шевченко тремя пунктами в таблице.

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Евро-2020 Криштиану Роналду Криштиану Роналду Португалия Португалия Люксембург - Португалия
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