Роналду провів найрезультативніший рік у збірній

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду у свої 34 роки не перестає дивувати прихильників футболу.

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду провів свій найрезультативніший рік у складі збірної Португалії. У 2019-му році 34-річний форвард забив за свою національну команду 14 разів, чим перевершив своє ж досягнення, встановлене у 2016 році. Тоді португалець зумів відзначитись у воротах суперника 13 разів.

Роналду планує перевершити світовий рекорд за кількістю голів за збірну

Кріштіану вже заявив, що планує побити рекорд найрезультативнішого форварда світу у складі національних збірних – іранця Алі Даеї, який забивав за свою команду 109 разів. Аби випередити Алі, португальцю залишилось забити ще якихось 11 голів.

Роналду зізнався, що не вважає Португалію фаворитом Євро-2020

Нагадаємо, Роналду виступає за національну команду Португалії з 2003 року. Він зумів пробитись зі своєю збірною на Євро-2020, посівши у групі В другу сходинку. Випередила Португалію збірна України. Жеребкування групового етапу фінального турніру чемпіонату Європи відбудеться 30 листопада.

Португалія здолала Люксембург: розслаблена гра "селесао", Роналду знову забив, а "динамівець" – найгірший у матчі