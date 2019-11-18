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Роналду провів найрезультативніший рік у збірній

11:13 239 Читать на русском
Роналду провів найрезультативніший рік у збірній
Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду у свої 34 роки не перестає дивувати прихильників футболу.

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду провів свій найрезультативніший рік у складі збірної Португалії. У 2019-му році 34-річний форвард забив за свою національну команду 14 разів, чим перевершив своє ж досягнення, встановлене у 2016 році. Тоді португалець зумів відзначитись у воротах суперника 13 разів.

Роналду планує перевершити світовий рекорд за кількістю голів за збірну

Кріштіану вже заявив, що планує побити рекорд найрезультативнішого форварда світу у складі національних збірних – іранця Алі Даеї, який забивав за свою команду 109 разів. Аби випередити Алі, португальцю залишилось забити ще якихось 11 голів.

Роналду зізнався, що не вважає Португалію фаворитом Євро-2020

Нагадаємо, Роналду виступає за національну команду Португалії з 2003 року. Він зумів пробитись зі своєю збірною на Євро-2020, посівши у групі В другу сходинку. Випередила Португалію збірна України. Жеребкування групового етапу фінального турніру чемпіонату Європи відбудеться 30 листопада.

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Євро-2020 Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Алі Даеї Алі Даеї
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