Роналду планирует превзойти мировой рекорд по количеству голов за сборную

Нападающий сборной Португалии выразил уверенность в том, что сможет войти в историю, побив рекорд самого результативного форварда мира в составе национальных сборных – иранца Али Даеи.

"Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я также побью", – цитирует Роналду BBC.

Напомним, лучшим бомбардиром в истории футбола среди национальных сборных является иранский форвард Али Даеи. Он сумел отличиться в воротах соперника 109 раз, сыграв в 149 матчах. Роналду в 164 поединках забил 99 голов. Португальцу, чтобы побить рекорд, необходимо нанести еще 11 результативных выстрелов.

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К слову, сборная Португалии, как и сборная Украины, гарантировала себе путевку на Евро-2020, выйдя из группы В со второго места. Жеребьевка группового этапа финального турнира чемпионата Европы состоится 30 ноября.

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