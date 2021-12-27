Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) провела традиционную церемонию награждения Globe Soccer Awards 2020 года.

Роналду одел свою семью в помощников Санты – порция рождественского настроения от форварда Ювентуса

Среди прочего в этом году была вручена награда лучшему футболисту ХХ века, на которую претендовал Андрей Шевченко и другие легенды. Однако приз достался форварду туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

Добавим, что в аналогичной номинации среди футбольных клубов победил мадридский Реал, который во втором тысячелетии 5 раз выиграл самый престижный клубный трофей – Лигу чемпионов.

Ювентус втрачає 6 очок за день – Роналду грабують серед білого дня, а Маліновський може добити, позбавивши головного