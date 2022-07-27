Криштиану Роналду в очередной раз подчеркнул свое желание покинуть Олд Траффорд в нынешнее межсезонье.

Вчера на базе клуба в Каррингтоне состоялась личная встреча Роналду и его агента Жорже Мендеша с руководством "красных дьяволов", сообщает Marca.

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Боссы МЮ использовали мощный козырь, пригласив сэра Алекса Фергюсона. Впрочем, даже разговор с "вторым отцом" не растопил сердце Криша. Он четко настроен провести следующий год в команде, которая будет выступать в Лиге чемпионов. Мендеш даже предложил компромиссный вариант. Роналду продлевает контракт с Юнайтед до лета 2024-го, но его отпускают в аренду на один сезон.

Напомним, 37-летний португалец до сих пор не провел ни одной тренировки с командой Тен Хага. Сейчас самым реальным претендентом на звезду считается Атлетико, однако мадридцам сначала нужно заработать около 40 млн евро на трансферах.

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