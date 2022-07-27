Вчора на базі клубу в Каррінгтоні відбулася особиста зустріч Роналду і його агента Жорже Мендеша з керівництвом "червоних дияволів", інформує Marca.

Роналду особисто благав Переса повернути його в Реал – принизлива відповідь підштовхнула зірку до нечуваної помсти

Боси МЮ використали потужний козир, запросивши сера Алекса Фергюсона. Втім, навіть розмова з "другим батьком" не розтопила серце Кріша. Він чітко налаштований провести наступний рік у команді, яка виступатиме в Лізі чемпіонів. Мендеш навіть запропонував компромісний варіант. Роналду продовжує контракт з Юнайтед до літа 2024-го, але його відпускають у оренду на один сезон.

Нагадаємо, 37-річний португалець досі не провів жодного тренування з командою Тен Хага. Зараз найбільш реальним претендентом на зірку вважається Атлетіко, проте мадридцям спочатку потрібно заробити близько 40 млн євро на трансферах.

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