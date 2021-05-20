Руководство туринского клуба нацелилось на Антуана Гризманна, сообщает Sport.es.

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На такой дерзкий трансфер форварда Барселоны Юве готов согласиться, если звезда туринцев Криштиану Ронаду летом покинет клуб. Учитывая сложную финансовую ситуацию 30-летний француз может перебраться в Серию А на правах аренды.

Действующий контракт Криштиану с Ювентусом действует до лета 2022-го. В нынешнем сезоне Ла Лиги Гризманн провел 35 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 7-ю ассистами.

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