Суд закрыл дело по обвинению Роналду в изнасиловании

Суд официально закрыл расследование по делу португальской звезды.

О закрытии дела по обвинению нападающего Ювентуса Криштиану Роналду в изнасиловании сообщил Bloomberg.

Суд Лас-Вегаса получил письмо о добровольном прекращении рассмотрения. При этом не уточняется, достигла ли сторона обвинения договоренности с 34-летним футболистом.

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Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.

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В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.