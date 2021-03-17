Сборная Португалии не сможет начать отбор на чемпионат мира в родных стенах.

Команда Фернанду Сантуша будет принимать Азербайджан на стадионе Ювентуса, сообщает Football Italia.

Роналду потерял близкого родственника

В Португалии сложная ситуация с коронавирусом, поэтому страна не может принимать международные матчи. Криштиану Роналду любезно согласился "приютить" партнеров. Чемпионы Европы с понедельника по среду будут тренироваться на базе Ювентуса в Континассе, которую также "попросил" звездный форвард.

Добавим, что пиренейцы встретятся с Азербайджаном 24 марта, а затем проведут два гостевых матча – против Сербии (27-го) и Люксембурга (30-го).

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