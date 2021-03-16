Умер дядя португальца по материнской линии. Сестры и мама Роналду сообщили печальную новость в Instagram, однако имя и возраст мужчины не раскрыли.

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"Брат, Бог захотел, чтобы ты ушел от нас и присоединился к родителям. Теперь еще одна звезда будет присматривать за нами сверху. Покойся с миром", – написала Мария Долорес, мать Роналду.

Напомним, отец Криша умер в 2006 году, когда будущей легенде было всего 20.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом