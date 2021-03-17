Роналду "прихистить" збірну Португалії перед першим матчем відбору ЧС-2022 – піренейці не можуть грати вдома
Збірна Португалії не зможе розпочати відбір на чемпіонат світу у рідних стінах.
Команда Фернанду Сантуша прийматиме Азербайджан на стадіоні Ювентуса, повідомляє Football Italia.
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У Португалії складна ситуація з коронавірусом, тому країна не може приймати міжнародні матчі. Кріштіану Роналду люб'язно погодився "прихистити" партнерів. Чемпіони Європи з понеділка по середу тренуватимуться на базі Ювентуса в Контінассі, яку також "попросив" зірковий форвард.
Додамо, що піренейці зустрінуться з Азербайджаном 24 березня, а потім проведуть два гостьові матчі – проти Сербії (27-го) та Люксембургу (30-го).
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