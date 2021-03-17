Збірна Португалії не зможе розпочати відбір на чемпіонат світу у рідних стінах.

Команда Фернанду Сантуша прийматиме Азербайджан на стадіоні Ювентуса, повідомляє Football Italia.

Роналду втратив близького родича

У Португалії складна ситуація з коронавірусом, тому країна не може приймати міжнародні матчі. Кріштіану Роналду люб'язно погодився "прихистити" партнерів. Чемпіони Європи з понеділка по середу тренуватимуться на базі Ювентуса в Контінассі, яку також "попросив" зірковий форвард.

Додамо, що піренейці зустрінуться з Азербайджаном 24 березня, а потім проведуть два гостьові матчі – проти Сербії (27-го) та Люксембургу (30-го).

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