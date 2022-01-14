"Опытные игроки, старшие, всегда могут помочь молодым. Правда, есть неприятные моменты. Например: я даю совет, но если вы не воплощаете его в жизни, то будет сложно. Можно проговорить с человеком весь день, но если у него этого нет внутри, то изменить что-либо невозможно.

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Помню, когда мне было 18, 19, 20 лет, некоторые старшие игроки разговаривали со мной. Я же говорил себе так: "Криштиану, ты знаешь, что тебе нужно совершенствоваться. Они знают больше, чем ты, они опытнее тебя". Они пережили много плохих моментов.

Но есть другие люди, особенно молодежь, не принимающие критики. Я говорю это не по отношению к нашим игрокам, а вообще. У меня есть дети, потому я знаю, о чем говорю. Иногда ты скажешь что-нибудь жестче, и они намеренно сделают все наоборот. Следует найти правильный баланс в разговоре.

Впрочем, на мой взгляд, главное – все должно исходить изнутри. Ты должен гордиться собой, смотреть в зеркало и говорить: "Слушай, я отдал все". Думаю, мы все должны это делать", – приводит слова Роналду MEN.

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