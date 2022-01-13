"Я не готов смириться с тем, что мы вне топ-3 АПЛ. Я не хочу быть в МЮ, чтобы бороться за шестое, седьмое или пятое место. Я здесь, чтобы побеждать, чтобы бороться за главные призы. Мы можем играть лучше. Манчестер Юнайтед – очень важен, мы должны изменить ситуацию. Мы способны это сделать. Я знаю способ, но не буду его озвучивать. Это неэтично.

Рангник шокирован регрессом Манчестер Юнайтед – будущее тренера под серьезным вопросом

Думаю, что для построения чего-то нового иногда нужно разрушить старое. Почему бы нет – новый год, новая жизнь. Я надеюсь, МЮ вернется на свой уровень, к которому стремятся фаны. Ральф Рангник возглавил команду 5 недель назад и с тех пор многое изменил. Но ему нужно время, чтобы донести до игроков свои идеи. Не так-то просто изменить ментальность футболистов, поставить систему. Я верю, что ему все удастся", – сказал Роналду в интервью Sky Sports.

Роналду летом перешел в Манчестер Юнайтед из Ювентуса. У Криштиану 8 голов и 3 ассиста в этом сезоне АПЛ, однако "дьяволы" выпали из зоны Лиги чемпионов и испытывают серьезные проблемы. В конце года Уле Гуннара Сульшера заменил Ральфа Рангник.