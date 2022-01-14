"Досвідчені гравці, старші, завжди можуть допомогти молодим. Щоправда, є неприємні моменти. Наприклад: я даю пораду, але якщо ви не втілюєте її в житті, то буде складно. Можна проговорити із людиною весь день, але якщо в неї цього немає всередині, то змінити щось неможливо.

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Пам'ятаю, коли мені було 18, 19, 20 років, то деякі старші гравці розмовляли зі мною. Я ж казав собі так: "Кріштіану, ти знаєш, що тобі потрібно вдосконалюватись. Вони знають більше, ніж ти, вони досвідченіші за тебе". Вони вже пережили багато поганих моментів.

Але є інші люди, особливо молодь, які не приймають критики. Я кажу це не стосовно наших гравців, а загалом. У мене є діти, тому я знаю, про що кажу. Іноді ти скажеш щось жорсткіше, і вони навмисно зроблять все навпаки. Потрібно знайти правильний баланс у розмові.

Втім, на мою думку, головне – все має виходити зсередини. Ти мусиш пишатися собою, дивитися в дзеркало і говорити: "Слухай, я віддав усе". Думаю, ми всі маємо це робити", – наводить слова Роналду MEN.

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