Роналду повторил рекорд Швайнштайгера по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду установил впечатляющее достижение на больших футбольных форумах.

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе Португалии на поединок 1/8 финала ЧМ-2018 против Уругвая. Этот матч стал для звездного футболиста 38-м в финальных частях чемпионатов мира и Европы.

Уругвай – Португалия: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2018

Таким образом Роналду сравнялся по этому показателю с Бастианом Швайнштайгером. Ни один другой футболист не играл чаще на мировых и европейских форумах. Уже на этом турнире португалец может стать единоличным рекордсменом.

Напомним, что первым международным турниром Криштиану Роналду стал чемпионат Европы 2004 года.

Роналду – первый португалец за 52 года, который не забил пенальти на чемпионате мира