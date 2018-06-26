Роналду – первый португалец за 52 года, который не забил пенальти на чемпионате мира

Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче 3 тура чемпионата мира между сборными Португалии и Ирана (1:1).

На 53-й минуте матча сборная Португалии получила право на пробитие пенальти. Криштиану Роналду взялся выполнять одиннадцатиметровый удар, но мяч парировал голкипер.

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Таким образом, Роналду стал первым португальцем с 1966 года, который не смог реализовать пенальти на чемпионатах мира.

Стоит добавить, что в этой статистике не учитываются удары в послематчевых сериях пенальти.