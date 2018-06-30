Уругвай – Португалия: стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Уругвай и Португалия встречаются в матче за четвертьфинал Чемпионата мира 2018. Оскар Табарес и Фернанду Сантуш объявили составы. В этой же новости ссылка на онлайн-трансляцию Уругвай – Португалия.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Уругвай – Португалия стартует в 21:00 по киевскому времени. Уругвай выиграл все 3 матча своей группы, став лишь 5-й в истории Мундиаля командой, которой это удалось. Команда Табареса разгромила Россию со счетом 3:0, а также насухо обыграла Египет и Саудовскую Аравию по 1:0.

Уругвай – Португалия: прогноз на матч 1/8 финала ЧМ-2018

Португалия финишировала второй в своей группе, уступив Испании лишь по количеству забитых голов. Роналду и Ко выиграли только 1 матч против Марокко и то минимально. Португальцы забили те же 5 голов, что уругвайцы, однако пропустили 4 против 0 у соперника.

В четвертьфинале Чемпионата мира 2018 победитель этой пары сыграет против сборной Франции, которая выбила из турнира Аргентину.

Уругвай – Португалия: онлайн-трансляция

Уругвай: Муслера – Касерес, Хименес, Годин, Лаксальт – Нандес, Торрейра, Весино – Бентанкур – Кавани, Суарес.

Португалия: Патрисиу – Перейра, Пепе, Фонте, Геррейро – Бернарду Силва, Карвалью, Адриен Силва, Мариу, – Роналду, Гедеш.