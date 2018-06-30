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Роналду повторив рекорд Швайнштайгера за кількістю матчів на чемпіонатах світу та Європи

21:07 11
Роналду повторив рекорд Швайнштайгера за кількістю матчів на чемпіонатах світу та Європи
Кріштіану Роналду / Twitter

Лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив вражаюче досягнення на великих футбольних форумах.

Кріштіану Роналду вийшов у стартовому складі Португалії на поєдинок 1/8 фіналу ЧС-2018 проти Уругваю. Цей матч став для зіркового футболіста 38-м у фінальних частинах чемпіонатів світу та Європи.

Уругвай – Португалія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2018

Таким чином Роналду зрівнявся за цим показником з Бастіаном Швайнштайгером. Жоден інший футболіст не грав частіше на світових і європейських форумах. Вже на цьому турнірі португалець може стати одноосібним рекордсменом.

Нагадаємо, що першим міжнародним турніром Кріштіану Роналду став домашній чемпіонат Європи 2004 року.

Роналду – перший португалець за 52 роки, який не забив пенальті на чемпіонаті світу

ЧС 20181/8 фіналу

Уругвай - Португалія: Субота 30 червня 2018

Уругвай

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1 : 0
Португалія
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Теги
Бастіан Швайнштайґер Бастіан Швайнштайґер Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія ЧС 2018 Головне Уругвай - Португалія
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