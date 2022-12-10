Пятикратный обладатель "Золотого мяча" в очередной раз записал свое имя в историю футбола.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на замену во втором тайме матча 1/4 финала ЧМ-2022 против Марокко. Таким образом, 37-летний футболист повторил мировой рекорд по количеству матчей за сборную, сообщает Squawka Football.

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Этот поединок стал для Криштиану 196-м в карьере за национальную команду – по этому показателю он сравнялся с Бадером аль-Мутавой из Кувейта.

Интересно, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) считает обладателем рекорда малайзийца Сон Чин Анна (219 игр) – он провел на 24 игры больше, которые, однако, не учитываются официально.

К слову, Роналду также вышел на чистую пятую строчку по количеству матчей на чемпионатах мира, обойдя аргентинца Диего Марадону, немца Уве Зеэлера и поляка Владислава Жмуду. Игра с Марокко стала для Криштиана 22-й на мировых первенствах.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022