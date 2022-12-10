Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вийшов на заміну у другому таймі матчу 1/4 фіналу ЧС-2022 проти Марокко. Таким чином, 37-річний футболіст повторив світовий рекорд за кількістю матчів за збірну, повідомляє Squawka Football.

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Цей поєдинок став для Кріштіану 196-м у кар'єрі за національну команду – за цим показником він зрівнявся з Бадером аль-Мутавою з Кувейту.

Цікаво, що Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) вважає володарем рекорду малайзійця Сон Чін Анна (219 ігор) – він провів на 24 гри більше, які, однак, не враховуються офіційно.

До слова, Роналду також вийшов на чисту п'яту сходинку за кількістю матчів на чемпіонатах світу, обійшовши аргентинця Дієго Марадону, німця Уве Зеелера та поляка Владислава Жмуду. Гра з Марокко стала для Кріштіану 22-ою на світових першостях.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022