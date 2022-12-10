Капитан пиренейцев горячо поблагодарил родных болельщиков, которые помогли команде добраться до четвертьфинала Мундиаля.

"Надеюсь, что Роналду в старте не выйдет": тренер сенсационного Марокко радуется распрям соперника перед 1/4 ЧМ

"Есть чемпионат мира, который Португалия уже выиграла – это чемпионат болельщиков! Поддержка и привязанность многих португальцев (и не только!) здесь, в Катаре, так далеко от нашей родины, невероятны. Продолжайте поддерживать нас в хорошие и плохие времена, а мы сделаем все, чтобы отплатить вам победами! Вперед, Португалия", – написал Роналду в Instagram.

Напомним, на стадии 1/8 финала португальцы раздавили Швейцарию (6:1), но сам Криш вышел только со скамейки запасных. Сегодня "селесао" ждет новое испытание – сборная Марокко (начало в 17:00).

Марокко – Португалия: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2022