Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер высказался о том, что звездный новичок Криштиану Роналду будет не всегда попадать в стартовый состав команды.

"Штука в том, что Криштиану очень сильно заботится о своем здоровье, поэтому я знаю, что он быстро восстанавливается. К тому же он проходил предсезонную подготовку с Ювентусом. Конечно, важно, чтобы все выходили и бежали. И чтобы он тоже выходил и бежал все 90 минут.

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У нас матч во вторник с Янг Бойз в Лиге чемпионов. Посмотрим, что мы сделаем. Да, я допускаю, что он может оказаться в запасе. Ему 36 лет. То же самое с Мейсоном Гринвудом, ему 19 лет. И я должен давать играть и ему, и 36-летнему Роналду", – отметил Сульшер в комментарии Goal.

К слову, Криштиану феерично вернулся в Манчестер Юнайтед, оформив дубль в ворота Ньюкасла. Следующий поединок "красные дьяволы" проведут в Лиге чемпионов против Янг Бойз 14 сентября, начало в 19:45.

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