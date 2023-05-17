Чемпионат Саудовской Аравии, 27 тур

Аль-Таи – Аль-Наср 0:2

Голы : Роналду, 52 (пен), Талиска, 80.

Команда португальца после нескольких неудачных матчей вернулась на победный путь. В 27 туре Роналду и Ко встречались с Аль-Таи. Гости сразу контролировали матч и создали достаточно моментов, однако первый сумел забить только с пенальти. Хозяева сбили в своей штрафной игрока Аль-Насра, за что судья назначил 11-метровый. К мячу подошел Кришиану и в своем стиле точно пробил. В конце встречи удвоил преимущество Аль-Насра Талиска.

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Победа позволила команде Роналду приблизиться на расстояние трех баллов к лидеру чемпионата Аль-Иттихад, потерявшему очки в матче с Аль-Хиляль. Аль-Наср занимает второе место, имея 60 пунктов. Гол с пенальти стал 13 для Криштиану в 14 поединках в чемпионате.